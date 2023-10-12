Major League Soccer12 октября 2023, 11:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:13
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Месси не собирается уходить в аренду во время паузы в MLS
Лионель не рассматривает варианта ни с «Барселоной», ни с саудовскими клубами
12 октября 2023, 11:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:13
389
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Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает возможность перехода в аренду во время паузы в MLS, несмотря на связи с «Барселоной» и саудовскими клубами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что Лео полностью сосредоточен на команде «Интер Майами» и сборной Аргентине.
Несмотря на то, что «Интер Майами» потерял шанс сыграть в плей-офф MLS, график Лео уже расписан на ближайшие месяцы.
Новый сезон в MLS стартует в феврале.
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