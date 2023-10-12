Месси не собирается уходить в аренду во время паузы в MLS

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает возможность перехода в аренду во время паузы в MLS, несмотря на связи с «Барселоной» и саудовскими клубами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Лео полностью сосредоточен на команде «Интер Майами» и сборной Аргентине.

Несмотря на то, что «Интер Майами» потерял шанс сыграть в плей-офф MLS, график Лео уже расписан на ближайшие месяцы.

Новый сезон в MLS стартует в феврале.