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Major League Soccer
12 октября 2023, 11:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:13
389
0

Месси не собирается уходить в аренду во время паузы в MLS

Лионель не рассматривает варианта ни с «Барселоной», ни с саудовскими клубами

12 октября 2023, 11:40 | Обновлено 12 октября 2023, 12:13
389
0
Месси не собирается уходить в аренду во время паузы в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает возможность перехода в аренду во время паузы в MLS, несмотря на связи с «Барселоной» и саудовскими клубами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Лео полностью сосредоточен на команде «Интер Майами» и сборной Аргентине.

Несмотря на то, что «Интер Майами» потерял шанс сыграть в плей-офф MLS, график Лео уже расписан на ближайшие месяцы.

Новый сезон в MLS стартует в феврале.

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Лионель Месси Барселона Фабрицио Романо
Источник Twitter
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