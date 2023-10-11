Месси вернется в Барселону в январе? Об этом пишут, но реально ли это

Август 2021 года стал абсолютно шокирующим для всех без исключения болельщиков Барселоны. После длительных и откровенно изнуряющих спекуляций в средствах массовой информации каталонский клуб все-таки решил покинуть, вероятно, лучший футболист в истории мирового футбола Лионель Месси. Аргентинец на правах свободного агента перешел в Пари Сен-Жермен, который предложил ему двухлетнее трудовое соглашение с прекрасными финансовыми условиями, что для Барселоны, в виду ее тяжелого экономического положения, являлось той еще проблемой.

Впрочем, два года во Франции вряд ли сделали Месси счастливее. Да, он выиграл два титула чемпиона Лиги 1, а еще подержал в руках Суперкубок Франции, однако главного, ради чего в ПСЖ звали и Лионеля, и чуть ранее Неймара с Килианом Мбаппе – победы в Лиге чемпионов – парижский клуб так и не добился.

В итоге летом нынешнего года в ПСЖ произошла масштабная реконструкция состава, а одним из тех, кто покинул столицу Франции стал Месси. Причем, когда стало известно, что Лионель действительно желает уйти, то в СМИ сразу же начали подыскивать оптимальный вариант для аргентинца, и многим таковым казалась именно Барселона. Впрочем, после нервной победы на чемпионате мира-2022 в Катаре со сборной Аргентины, которая, кажется, отняла огромное количество сил и энергии у Месси, зато окончательно вписала его фамилию большими и золотыми буквами в историю игры, Лионель не хотел опять оказаться под безумным давлением, которое всегда окружает Барселону.

Неудивительно, что итоговым выбором Месси оказался американский Интер Майами – клуб, совладельцем которого является легендарный экс-полузащитник Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии Дэвид Бекхэм. «Цапли» подписали с аргентинским гением контракт на два с половиной года, и Месси буквально с ходу помог команде, которую возглавляет его соотечественник и давний знакомый Херардо Мартино, добыть первый трофей в истории клуба – Кубок лиг-2023.

Впрочем, шансов на другие трофеи в нынешнем сезоне у Интер Майами фактически нет. В регулярном розыгрыше МЛС «цапли» слишком многое успели растерять еще до трансфера Месси, да и после оного, когда аргентинец не имел возможности сыграть, продолжали регулярно терять очки.

Как бы там ни было, а сезон в МЛС абсолютно точно завершится уже 9 декабря – именно тогда будет сыгран финальный матч, который определит обладателя Кубка МЛС. После этого события абсолютно все футболисты команд-участниц соревнования окажутся в отпуске, хотя большинство из них смогут податься на отдых куда как раньше, и в их числе, очевидно, будет и Лионель Месси.

Известно, что новый сезон в МЛС стартует в феврале 2024 года – скорее всего, ближе к концу месяца, и именно это обстоятельство сейчас буквально вынуждает многие европейские издания и журналистов рассуждать на тему: реально ли в этот период возвращение Месси в Барселону, хотя бы на краткосрочной арендной основе? В этом нет ничего нового и удивительного, так как ранее подобного рода сделки заключались по отношению к тому же Дэвиду Бекхэму (дважды играл за Милан на условиях краткосрочной аренды из Лос-Анджелес Гэлакси), а еще Тьерри Анри (отдавался Нью-Йорк Ред Буллз на полтора месяца в аренду Арсеналу) и Робби Кину (два месяца играл в аренде за Астон Виллу, после чего вернулся в Лос-Анджелес Гэлакси).

Кроме того, стоит вспомнить, что один из совладельцев Интер Майами Хорхе Мас не так давно дал понять, что его клуб будет готов пойти навстречу пожеланиям Месси, и дать аргентинцу возможность красиво попрощаться с болельщиками Барселоны.

«Уход Месси из Барселоны был ему не по душе, Лионель не смог попрощаться со своим клубом, который очень помог ему в детстве и юности. Я думаю, что обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель. Я дал ему обещание, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у Месси была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Для этого он уйдет из Интер Майами, или мы проведем выставочный матч с каталонцами», – заявил Мас.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По имеющейся информации, в Барселоне прекрасно осознают, что в ближайшее время их живой символ Лионель Месси окажется на несколько месяцев фактически вне игры. За долгие годы в европейском футболе аргентинец, очевидно, отвык от того, что зимой ему может быть предоставлена такая значительная пауза, и не факт, что Лионель захочет так долго наслаждаться отдыхом, если будет иметь физические силы и находиться в хороших кондициях для активных выступлений.

Впрочем, для того, чтобы переход Месси в Барселону состоялся, пусть и на несколько месяцев, каталонцам нужно проявить активность в переговорах как с самим футболистом, так и с его нынешним клубом, чтобы оформить необходимые бумаги. Однако пока, как пишут средства массовой информации в Испании, в частности, издание SPORT, никаких предметных контактов между представителями «блаугранас» и Интер Майами по поводу аренды Месси не было.

С другой стороны, Месси в сентябре пропустил несколько матчей Интер Майами из-за мышечных проблем, и это обстоятельство, вероятно, способно повлиять на дальнейшие планы футболиста. Если Лионелю удастся окончательно избавиться от последствий травмы, и к январю он будет в полной боевой готовности, то переговоры об аренде в Барселону будут иметь смысл, иначе – аргентинец посвятит часть отпуска восстановительным процедурам, чтобы подойти к новому сезону в МЛС в добром здравии и наилучшей физической форме.

Последнее обстоятельство, как предполагают осведомленные источники, пока и сдерживает боссов Барселоны от того, чтобы начать контакты с Месси и Интер Майами. Главный тренер каталонцев Хави еще в мае нынешнего года активно уговаривал руководство клуба сделать все возможное, чтобы Лионель вернулся в стан «блаугранас». Также коуч Барселоны выходил в прессу с соответствующими заявлениями: «У меня нет никаких сомнений [что Месси будет полезен нынешней Барселоне], и я сказал об этом нашему президенту. Он по-прежнему остается футболистом, который способен решать долю эпизодов, у него все еще есть голод. Месси такой же победитель по характеру, он лидер и это важно».

Поэтому прямо сейчас шансы на то, что Месси в январе может оказаться в Барселоне стоит оценивать как достаточно невысокие, но теоретически для подобного сценария нет никаких серьезных препятствий, что очень важно. Если у Лионеля не будет проблем со здоровьем и ему не потребуется дополнительное время на отдых или реабилитацию, то руководители Интер Майами, похоже, не собираются чинить препятствий на пути к тому, чтобы Месси хотя бы ненадолго вернулся на Камп Ноу, и провел перед некогда родными болельщиками еще пару-тройку выдающихся матчей, а затем красиво, как и подобает гению, попрощался с толпой, пообещав когда-то, возможно, вернуться опять…

Текст: meta.ua/sport