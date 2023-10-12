Испания12 октября 2023, 10:53 |
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Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Эдуардо Камавинга также получил повышение зарплаты в Мадриде
12 октября 2023, 10:53 |
563
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Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 20-летним талантливым хавбеком Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, новый договор рассчитан до 30 июня 2028 года. При этом, прежнее трудовое соглашение француза действовало до лета 2027-го.
Помимо повышения зарплаты, в новом контракте молодого таланта также предусмотрено повышение клаусулы – до 1 миллиарда евро.
Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года, когда был подписан из «Ренна» за 31 миллион евро.
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