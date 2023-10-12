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  4. Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Испания
12 октября 2023, 10:53 |
563
0

Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом

Эдуардо Камавинга также получил повышение зарплаты в Мадриде

12 октября 2023, 10:53 |
563
0
Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 20-летним талантливым хавбеком Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, новый договор рассчитан до 30 июня 2028 года. При этом, прежнее трудовое соглашение француза действовало до лета 2027-го.

Помимо повышения зарплаты, в новом контракте молодого таланта также предусмотрено повышение клаусулы – до 1 миллиарда евро.

Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года, когда был подписан из «Ренна» за 31 миллион евро.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид продление контракта клаусула
Источник Фабрицио Романо
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