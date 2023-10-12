Клаусула – 1 миллиард евро. Реал продлил контракт с молодым талантом

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с 20-летним талантливым хавбеком Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, новый договор рассчитан до 30 июня 2028 года. При этом, прежнее трудовое соглашение француза действовало до лета 2027-го.

Помимо повышения зарплаты, в новом контракте молодого таланта также предусмотрено повышение клаусулы – до 1 миллиарда евро.

Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года, когда был подписан из «Ренна» за 31 миллион евро.