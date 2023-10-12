Реал переподпишет двух игроков основы команды

Мадридский «Реал» достиг договоренности о новых контрактах с полузащитниками Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

Сообщается, что новые соглашения с игроками будут заключены с увеличением зарплат. И Камавинга, и Вальверде подпишут договоры сроком до 2028 года.

Нынешний контракт 25-летнего Федерико Вальверде рассчитан до 2027-го, а у 20-летнего Эдуардо Камавинги — до 2025-го.

Напомним, Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 млн евро. Вальверде в 2016 году перебрался в академию мадридского клуба из «Пеньяроля» за 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти получил диплом магистра.