Анчелотти получил диплом магистра в университете Пармы
Тренер «Реала» получил высшее образование
Главный тренер «Реала» закончил высшее образование и получил диплом магистра по теории и методике профилактической и адаптированной физической деятельности на престижном факультете медицины и хирургии университета Пармы.
Тема докторской лекции Анчелотти называлась «Футбол – школа жизни». В конце Анчелотти сказал:
«Я получил эту степень, и некоторые скажут, что я сдал мало экзаменов. На самом деле я сдал много, в течение каждых трех дней. Поэтому готовьтесь.
Мне нравится, когда меня называют доктором, я скажу своим игрокам: «Теперь можете называть меня доктором».
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