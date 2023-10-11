Анчелотти получил диплом магистра в университете Пармы

Главный тренер «Реала» закончил высшее образование и получил диплом магистра по теории и методике профилактической и адаптированной физической деятельности на престижном факультете медицины и хирургии университета Пармы.

Тема докторской лекции Анчелотти называлась «Футбол – школа жизни». В конце Анчелотти сказал:

«Я получил эту степень, и некоторые скажут, что я сдал мало экзаменов. На самом деле я сдал много, в течение каждых трех дней. Поэтому готовьтесь.

Мне нравится, когда меня называют доктором, я скажу своим игрокам: «Теперь можете называть меня доктором».