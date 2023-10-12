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Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 10:12 | Обновлено 12 октября 2023, 10:19
99
0

В Металлисте 1925 определили лучшего игрока сентября

Владислав Дмитренко стал победителем в опросе среди болельщиков

12 октября 2023, 10:12 | Обновлено 12 октября 2023, 10:19
99
0
В Металлисте 1925 определили лучшего игрока сентября
ФК Металлист 1925. Владислав Дмитренко

Футбольный клуб «Металлист 1925» Харьков подвел итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего игрока команды в сентябре.

Победителем объявлен полузащитник Владислав Дмитренко.

В голосовании также принимали участие нападающий Ростислав Русин и голкипер «1925-х» Олег Мозиль.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 10-е место с 11 очками.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ростислав Русин Владислав Дмитренко Олег Мозиль
Источник ФК Металлист 1925
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