Украина. Премьер лига12 октября 2023, 10:12 | Обновлено 12 октября 2023, 10:19
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В Металлисте 1925 определили лучшего игрока сентября
Владислав Дмитренко стал победителем в опросе среди болельщиков
12 октября 2023, 10:12 | Обновлено 12 октября 2023, 10:19
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Футбольный клуб «Металлист 1925» Харьков подвел итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего игрока команды в сентябре.
Победителем объявлен полузащитник Владислав Дмитренко.
В голосовании также принимали участие нападающий Ростислав Русин и голкипер «1925-х» Олег Мозиль.
«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 10-е место с 11 очками.
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