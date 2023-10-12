Манчестер Сити намерен подписать с Гвардиолой новый контракт
«Горожане» довольны сотрудничеством с испанцем
Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вскоре может подписать новый контракт с клубом.
Сообщается, что руководство «горожан» хочет предложить 52-летнему испанскому специалисту договор сроком до 2027 года. Действующее соглашение Гвардиолы с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года.
Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», начиная с 2016 года. Под его руководством команда пять раз побеждала в чемпионате Англии, два раза в Кубке и Суперкубке Англии и по разу – в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Напомним, в минувший уик-энд Гвардиола впервые в карьере в АПЛ проиграл соотечественнику Микелю Артете, который сейчас возглавляет «Арсенал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Тобиас будет выкуплен «бланкос»
Главные новости за 11 октября на Sport.ua