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Англия
12 октября 2023, 09:30 | Обновлено 12 октября 2023, 09:36
254
0

Манчестер Сити намерен подписать с Гвардиолой новый контракт

«Горожане» довольны сотрудничеством с испанцем

12 октября 2023, 09:30 | Обновлено 12 октября 2023, 09:36
254
0
Манчестер Сити намерен подписать с Гвардиолой новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вскоре может подписать новый контракт с клубом.

Сообщается, что руководство «горожан» хочет предложить 52-летнему испанскому специалисту договор сроком до 2027 года. Действующее соглашение Гвардиолы с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года.

Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», начиная с 2016 года. Под его руководством команда пять раз побеждала в чемпионате Англии, два раза в Кубке и Суперкубке Англии и по разу – в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Напомним, в минувший уик-энд Гвардиола впервые в карьере в АПЛ проиграл соотечественнику Микелю Артете, который сейчас возглавляет «Арсенал».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Николо Скира
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