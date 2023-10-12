Экс-тренер Реала предложил свои услуги Наполи

Испанский специалист Хулен Лопетеги изъявил желание возглавить «Наполи» в случае, если клуб отправит в отставку Руди Гарсия.

Сообщается, что 57-летний Лопетеги сам предложил неаполитанцам свои услуги. В то же время, якобы президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис склоняется к приглашению в команду Антонио Конте.

Напомним, последним клубом Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа. Также испанец возглавлял «Севилью», мадридский «Реал», сборную Испании и «Порту».