Италия12 октября 2023, 08:50 | Обновлено 12 октября 2023, 08:56
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Экс-тренер Реала предложил свои услуги Наполи
Работу ищет Хулен Лопетеги
12 октября 2023, 08:50 | Обновлено 12 октября 2023, 08:56
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Испанский специалист Хулен Лопетеги изъявил желание возглавить «Наполи» в случае, если клуб отправит в отставку Руди Гарсия.
Сообщается, что 57-летний Лопетеги сам предложил неаполитанцам свои услуги. В то же время, якобы президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис склоняется к приглашению в команду Антонио Конте.
Напомним, последним клубом Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа. Также испанец возглавлял «Севилью», мадридский «Реал», сборную Испании и «Порту».
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