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Италия
12 октября 2023, 08:50 | Обновлено 12 октября 2023, 08:56
680
0

Экс-тренер Реала предложил свои услуги Наполи

Работу ищет Хулен Лопетеги

12 октября 2023, 08:50 | Обновлено 12 октября 2023, 08:56
680
0
Экс-тренер Реала предложил свои услуги Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанский специалист Хулен Лопетеги изъявил желание возглавить «Наполи» в случае, если клуб отправит в отставку Руди Гарсия.

Сообщается, что 57-летний Лопетеги сам предложил неаполитанцам свои услуги. В то же время, якобы президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис склоняется к приглашению в команду Антонио Конте.

Напомним, последним клубом Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа. Также испанец возглавлял «Севилью», мадридский «Реал», сборную Испании и «Порту».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Хулен Лопетеги
Источник Corriere dello Sport
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