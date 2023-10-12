Егор НАЗАРИНА: «Виден европейский подход этого тренерского штаба»

26-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина прокомментировал предстоящие поединки национальной команды в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты:

«Очень приятно работать с таким тренером, с таким составом тренеров. Я познакомился с ними на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с таким тренерским составом.



Виден европейский подход этого тренерского штаба, чего не слишком много в украинском футболе. Потому работаем.

Это вдохновляет, когда все интересно, когда все с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Гораздо приятнее работать в таком состоянии.

Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему будут сложными. Полагаю, мы будем в роли фаворита. Эти матчи не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата», – сказал Назарина.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00 14 октября. Начало игры Мальта – Украина – 17 октября в 21:45 по Киеву.