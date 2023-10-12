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  4. Егор НАЗАРИНА: «Виден европейский подход этого тренерского штаба»
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 05:09 |
60
0

Егор НАЗАРИНА: «Виден европейский подход этого тренерского штаба»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал предстоящие матчи команды

12 октября 2023, 05:09 |
60
0
Егор НАЗАРИНА: «Виден европейский подход этого тренерского штаба»
Instagram. Егор Назарина

26-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина прокомментировал предстоящие поединки национальной команды в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты:

«Очень приятно работать с таким тренером, с таким составом тренеров. Я познакомился с ними на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с таким тренерским составом.

Виден европейский подход этого тренерского штаба, чего не слишком много в украинском футболе. Потому работаем.

Это вдохновляет, когда все интересно, когда все с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Гораздо приятнее работать в таком состоянии.

Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему будут сложными. Полагаю, мы будем в роли фаворита. Эти матчи не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата», – сказал Назарина.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00 14 октября. Начало игры Мальта – Украина – 17 октября в 21:45 по Киеву.

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Источник ВЗбирна
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