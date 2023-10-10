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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 19:56 | Обновлено 10 октября 2023, 21:33
268
0

Егор НАЗАРИНА: «Выиграли очень важную для нас игру в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал последний матч команды

10 октября 2023, 19:56 | Обновлено 10 октября 2023, 21:33
268
0
Егор НАЗАРИНА: «Выиграли очень важную для нас игру в Лиге чемпионов»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Егор Назарина перед матчами отбора сборной Украины на Евро-2024 поделился впечатлениями от эффектного камбэка донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Антверпена» (3:2).

«Выиграли очень важную для нас игру в Лиге чемпионов, поэтому приехали на позитиве и готовимся к следующим матчам в составе национальной сборной.

Первый тайм начали очень плохо. Допустили детские ошибки, но в перерыве тренер дал нам установку на второй тайм и, можно сказать, вышла новая команда. Потому и удалось достичь положительного для нас результата.

Сикан забил два гола, стал лучшим игроком матча, молодец. Но я считаю, что вся команда работала для этого. Можно сказать, что как на авторе голов все внимание на нем, но очень хорошо поработала вся команда», – сказал Назарина.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против «Барселоны», встреча запланирована на 25 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.

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Антверпен Егор Назарина Шахтер Донецк Лига чемпионов Антверпен - Шахтер
Источник УПЛ-ТВ
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