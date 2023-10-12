Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-19 – Вьетнам U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
12 октября 2023, 02:54 |
35
0

Украина U-19 – Вьетнам U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура международного турнира в Сеуле

12 октября 2023, 02:54 |
35
0
Украина U-19 – Вьетнам U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

12 октября в 10:00 во втором матче юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле сыграет с командой Веьтнама U-19.

Далее сине-желтым предстоят матчи против сверстников из Марокко.

Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов проводит тренировочный сбор с 7 по 15 октября. 6 октября украинская делегация вылетела из Польши в Южную Корею.

А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Украина U-19 – Вьетнам U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).

Защитники: Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко, Егор Сизонюк (все – «Динамо» Киев), Степан Лысенко (Хайдук, Хорватия), Данил Билоконь (Полесье Житомир).

Полузащитники: Максим Василец, Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин (все – «Динамо» Киев), Евгений Микитюк («Полесье» Житомир), Виталий Михайлов («Минай»), Даниил Ващенко («Александрия»), Максим Деркач («Эшторил») , Португалия), Дияр Шамузов («Абу-Даби», ОАЭ).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Никита Дзень («Полесье» Житомир), Сергей Панченко («Рух» Львов), Дмитрий Годя («Верес» Ровно).

Календар матчей Seoul Cup U‑19

1-й тур, 10.10.2023

  • 10:00. Вьетнам – Марокко – 0:5
  • 13:30. Южная Корея – Украина – 4:2

2-й тур, 12.10.2023

  • 10:00. Вьетнам – Украина
  • 13:30. Южная Корея – Марокко

3-й тур, 15.10.2023

  • 06:30. Украина – Марокко
  • 10:00. Южная Корея – Вьетнам

По теме:
Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2. Старт в Сеуле. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 забила два гола Южной Кореи U-19 в Сеуле
Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле
сборная Украины по футболу U-19 смотреть онлайн чемпионат Европы по футболу U-19 Seoul Cup
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
Футбол | 11 октября 2023, 17:06 2
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией

«Сине-желтые» примут итальянскую команду в Леверкузене

Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова
Футбол | 11 октября 2023, 19:42 10
Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова
Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова

Евгений работает в клубе уже несколько месяцев, но без привязки к должности

Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Теннис | 11.10.2023, 19:03
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Футбол | 11.10.2023, 18:37
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче
Футбол | 12.10.2023, 00:41
Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче
Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 3
Футбол
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 32
Футбол
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
11.10.2023, 07:40 7
Бокс
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
10.10.2023, 16:46 7
Футбол
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
10.10.2023, 19:22
Теннис
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
10.10.2023, 22:20 26
Футбол
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
10.10.2023, 10:50 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем