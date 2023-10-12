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Молодежные турниры
12 октября 2023, 01:38 |
57
0

Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2. Старт в Сеуле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура международного турнира

12 октября 2023, 01:38 |
57
0
Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2. Старт в Сеуле. Видео голов и обзор
УАФ

10 октября состоялся первый матч юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле.

«Сине-желтые» на старте соревнований уступили сверстникам из Южной Кореи со счетом 2:4.

Два гола в составе украинской команды забили Максим Василец и Сергей Панченко.

Международный турнир U-19. Сеул. 10 октября

Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2 (2:1)

Голы: (11), (44), (62), (79) — Василец (24), Панченко (78).

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Источник Sport.ua
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