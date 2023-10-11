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Испания
11 октября 2023, 23:59 | Обновлено 12 октября 2023, 00:50
371
0

Лука МОДРИЧ: «Для меня это новая ситуация»

Хорват – о своем нынешнем статусе в «Реале»

11 октября 2023, 23:59 | Обновлено 12 октября 2023, 00:50
371
0
Лука МОДРИЧ: «Для меня это новая ситуация»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о том, что он стал меньше играть, нежели было до этого. 38-летний хорват заявил, что это нормальный процесс.

«Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждый третий день при возможности. Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше. Я чувствую себя хорошо, полон энергии», – признался Модрич.

Как известно, в нынешнем сезоне Лука Модрич не провел за «Реал» ни одного полного матча.

Ранее о перспективах Модрича в стане «галактикос» высказался главный тренер команда Карло Анчелотти.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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