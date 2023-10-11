Лука МОДРИЧ: «Для меня это новая ситуация»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о том, что он стал меньше играть, нежели было до этого. 38-летний хорват заявил, что это нормальный процесс.

«Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждый третий день при возможности. Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше. Я чувствую себя хорошо, полон энергии», – признался Модрич.

Как известно, в нынешнем сезоне Лука Модрич не провел за «Реал» ни одного полного матча.

Ранее о перспективах Модрича в стане «галактикос» высказался главный тренер команда Карло Анчелотти.