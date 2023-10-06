Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он не уйдет в январе»
Главный тренер «Реала» опроверг все слухи об уходе хорвата
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг все слухи о зимнем уходе хорватского полузащитника Луки Модрича:
«Уход Луки Модрича в январе? Точно нет. Нет никакого шанса. Он не хочет уходить. Он считает себя важным игроком для команды, и мы считаем так же. Он очень важен для нас, поэтому мы рады, что он останется в клубе».
Контракт 38-летнего полузащитника действует до конца сезона 2023/24. В этой кампании Лука потерял место в стартовом составе, сыграв всего 312 минут во всех турнирах. Ранее появлялись слухи, что обладатель Золотого мяча 2018 может вскоре перейти в «Интер Майами».
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