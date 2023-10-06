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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он не уйдет в январе»
Испания
06 октября 2023, 14:21 | Обновлено 06 октября 2023, 14:24
268
0

Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он не уйдет в январе»

Главный тренер «Реала» опроверг все слухи об уходе хорвата

06 октября 2023, 14:21 | Обновлено 06 октября 2023, 14:24
268
0
Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он не уйдет в январе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг все слухи о зимнем уходе хорватского полузащитника Луки Модрича:

«Уход Луки Модрича в январе? Точно нет. Нет никакого шанса. Он не хочет уходить. Он считает себя важным игроком для команды, и мы считаем так же. Он очень важен для нас, поэтому мы рады, что он останется в клубе».

Контракт 38-летнего полузащитника действует до конца сезона 2023/24. В этой кампании Лука потерял место в стартовом составе, сыграв всего 312 минут во всех турнирах. Ранее появлялись слухи, что обладатель Золотого мяча 2018 может вскоре перейти в «Интер Майами».

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Карло Анчелотти Лука Модрич чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Реал Мадрид Ла Лига
Источник Фабрицио Романо
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