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Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 23:40 | Обновлено 11 октября 2023, 23:58
315
0

Сколько получают судьи? Клуб УПЛ предложил поднять оплату, Лучи против

Гонорар для арбитра в поле составляет 39 тысяч грн, а судьи VAR – 6 тысяч грн

11 октября 2023, 23:40 | Обновлено 11 октября 2023, 23:58
315
0
Сколько получают судьи? Клуб УПЛ предложил поднять оплату, Лучи против
УАФ

Сегодня, 11 октября, по инициативе клубов Украинской Премьер-лиги в формате видеоконференции состоялось обсуждение актуальных вопросов с участием руководителей клубов УПЛ и Комитета арбитров УАФ.

Футбольный журналист Игорь Семйон рассказал о дискуссии, которая возникла на встрече:

«Один из клубов УПЛ предложил увеличить гонорар арбитрам как метод борьбы с коррупцией. Но эта идея не понравилась Лучано Лучи. По его мнению, более 1000 долларов за матч для арбитра в поле (39 тысяч гривен) – это достойная оплата.

Итальянец считает, что возможность заработать более 4 тысяч долларов (4 матча в месяц – если судить без ошибок) – это хороший стимул для украинских судей во время войны работать добросовестно».

Футбольный журналист Игорь Семйон также рассказал о том, как наказывают судей за ошибки:

«Куратор украинского судейства Лучано Лучи признал, что в матче Минай – Шахтер судья Дмитрий Бондаренко допустил ошибку: не удалил Судакова за фол против Ралюченко (65 мин). После этого Бондаренко не отстранили от судейства. а просто перевели на VAR (три матча в течение следующего месяца и еще один – в статусе арбитра в поле), что Лучано Лучи считает достаточным наказанием, ведь это вроде бы бьет по заработкам.

Арбитры в поле, по словам куратора Лучи, получают 39 тысяч гривен за один матч. Арбитры VAR – 6 тысяч гривен. Поэтому перевод на VAR, а не полное отстранение, по мнению Лучи, является достаточным наказанием, поскольку приводит к немалым финансовым потерям.

При этом сам Лучи также признал, что арбитры VAR не несут никакой ответственности. То есть, если ты ошибся, был переведен на VAR, и в следующем матче (уже на VAR) тоже ошибся – то спокойно заберешь свои 6 тысяч гривен, а вся ответственность упадет... на арбитра в поле».

Во встрече приняли участие президенты, вице-президенты и гендиректоры клубов УПЛ, первые вице-президенты УАФ Олег Протасов и Вадим Костюченко, заместитель генерального секретаря УАФ Игорь Грищенко, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.

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судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига Лучано Лучи Украинская ассоциация футбола зарплаты Игорь Семйон VAR
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