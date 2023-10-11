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Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 21:53 | Обновлено 11 октября 2023, 22:03
654
0

Встреча руководителей клубов УПЛ и Комитета арбитров УАФ. Что решили?

Никола Риццоли и Лучано Лучи рассказали о судейских решениях в матчах УПЛ

11 октября 2023, 21:53 | Обновлено 11 октября 2023, 22:03
654
0
Встреча руководителей клубов УПЛ и Комитета арбитров УАФ. Что решили?
УАФ

Сегодня, 11 октября, по инициативе клубов Украинской Премьер-лиги в формате видеоконференции состоялось обсуждение актуальных вопросов с участием руководителей клубов УПЛ и Комитета арбитров УАФ.

Во встрече приняли участие президенты, вице-президенты и гендиректоры клубов УПЛ, первые вице-президенты УАФ Олег Протасов и Вадим Костюченко, заместитель генерального секретаря УАФ Игорь Грищенко, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.

По содержанию встреча состояла из двух основных частей. В первой Никола Риццоли демонстрировал видеозаписи противоречивых игровых эпизодов (с привязкой к VAR), которые имели место в матчах первых 10 туров сезона 2023/2024, анализировал решение арбитров в этих эпизодах и давал общую оценку работе рефери УПЛ за этот период. Параллельно представители клубов имели возможность задавать вопросы и получать детальные разъяснения по разным игровым ситуациям и решениям арбитров от Николая Риццоли и Лучано Лучи.

Во второй части встречи ее участники сконцентрировались на обсуждении возможностей для усовершенствования коммуникации между Комитетом арбитров УАФ и клубами. В частности, представители клубов отметили необходимость проведения подобных встреч и обсуждений на регулярной основе. Представители комитета арбитров поддержали это предложение. Также клубы поддержали идею в будущем проводить подобные обсуждения с анализом конкретных игровых эпизодов и оценкой решений арбитров онлайн на YouTube-платформе УАФ.

Вадим Костюченко: «Благодарен клубам УПЛ за инициативу по поводу такой встречи. Со стороны УАФ мы всячески готовы поддерживать этот диалог и помогать в развитии арбитража. В частности, речь идет о подготовке арбитров для работы с системами VAR и содействии тому, чтобы в перспективе все матчи проходили с использованием таких технологий. Благодарен клубам, которые присоединились к созданию соответствующих технических условий».

Олег Протасов: «Это очень полезная встреча. Клубы имели возможность получить важную информацию о работе судейского корпуса, получить ответы на интересующие их вопросы. Мы услышали полезные предложения и от клубов, и от комитета арбитров, и я уверен, что такой разговор будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества. УАФ готова в этом помочь».

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судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига Лучано Лучи Евгений Дикий Украинская ассоциация футбола Олег Протасов Вадим Костюченко Игорь Грищенко фото
Источник Украинская ассоциация футбола
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