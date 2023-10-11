В клубе Васт пояснили, почему команда не приехала на игру в Киев

Николаевская команда «Васт» не поехала на гостевой матч 12-го тура Второй лиги против ФК ЮКСА.

Директор клуба «Васт» Антон Шиманец рассказал, что у команды есть кадровые проблемы и осталось лишь 10 здоровых игроков:

«Клуб никто снимать не будет. Матч с ФК ЮКСА официально перенесен. Предварительная дата проведения – 1 ноября. У нас проблема не в финансах, а в количестве футболистов. У нас в заявке всего 16 футболистов.

Плюс заболело трое игроков, Штырбу, Крамаренко, Шмат, и главный тренер Чорний – у них высокая температура. У Змиевского и Колоскова травмы. Волынец вернулся, но проходит реабилитацию после операции. У нас осталось только 10 игроков.

Я позвонил президенту ФК ЮКСА, он пошел навстречу. Мы направили официальные письма в ПФЛ, согласовали предварительную дату и все официально согласовали.

Трансферное окно закрыто, и мы можем дозаявлять только свободных агентов. Поэтому сейчас идет поиск игроков.

С кем ведем переговоры? Мы много с кем общаемся. Кого-то можем заявить, но у него есть незакрытые вопросы по компенсации с предыдущим клубом и тому подобное. Мы должны были заявить пятерых воспитанников своей школы, но руководство СДЮШОР, с которыми у нас был заключен договор, не подготовили и не подали вовремя документы. Вот такая ситуация.

Доиграет ли команда до конца чемпионата? Я надеюсь на это и буду прикладывать для этого максимум усилий.

Ситуация с задолженностью есть, финансовая ситуация нестабильна, но мы решаем ее и постепенно выплачиваем средства. Наши игроки понимают, что сейчас ограничено финансирование и большинство входит в положение. Говорить, что у нас нет денег, чтобы уехать на матч – неправильно. Билеты на выездную игру с ФК Юкса уже были куплены.

У нас все не так уж плохо. Расскажу вам еще не анонсированную информацию. Мы отрыли собственную детскую академию в Николаеве, уже подписан меморандум. U-9 и U-11 мы заявили на областной чемпионат, дай Бог, чтобы он состоялся. Также мы открыли свой спортивный зал для детей. Сейчас ждем подписания меморандума по стадиону и базе. Работа ведется.

Переименование в Николаев 1920? Мы юридически оформили все документы по переименованию еще в июне этого года, но нам выдали аттестат на ФК Васт. Почему? Это вопрос не к нам. Сейчас ждем межсезонье и согласно регламенту завершим процедуру переименования. Регистрация логотипа, юрлица, спонсорские и партнерские контракты заключаются уже с новым названием.

Клуб существует как общественный союз. Офис клуба после вражеского прилета был разрушен, и у нас возникла необходимость изменить юридический, физический адрес и название. Также произошли изменения в руководстве общественного союза. Все изменения мы оформили через юстицию и ждем решения от УАФ».