Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Показатели команд сравнялись
В среду, 11 октября, сыгран отложенный матч 7-го тура в группе А Первой лиги, в котором харьковский «Металлист» встречался с «Прикарпатьем» Ивано-Франковск и потерпел поражение со счетом 0:1.
После этого поединка показатели всех команд в турнирных таблицах групп Первой лиги стали одинаковыми – они сыграли по 11 встреч.
В группе А безоговорочно лидируют «Карпаты» из Львова, а в группе Б – первое место занимает «Ингулец».
Матчи 12-го тура сезона-2023/2024 в Первой лиге будут сыграны 13-16 октября.
Турнирные таблицы Первой лиги
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