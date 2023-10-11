Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы

В среду, 11 октября, сыгран отложенный матч 7-го тура в группе А Первой лиги, в котором харьковский «Металлист» встречался с «Прикарпатьем» Ивано-Франковск и потерпел поражение со счетом 0:1.

После этого поединка показатели всех команд в турнирных таблицах групп Первой лиги стали одинаковыми – они сыграли по 11 встреч.

В группе А безоговорочно лидируют «Карпаты» из Львова, а в группе Б – первое место занимает «Ингулец».

Матчи 12-го тура сезона-2023/2024 в Первой лиге будут сыграны 13-16 октября.

Турнирные таблицы Первой лиги