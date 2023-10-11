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11 октября 2023, 21:37 | Обновлено 11 октября 2023, 21:51
541
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя

56-летний Роман Пилипчук в последнем сезоне руководил словенским ФК «Целе»

11 октября 2023, 21:37 | Обновлено 11 октября 2023, 21:51
541
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
ФК Шериф. Роман Пилипчук

Украинский специалист Роман Пилипчук стал новым главным тренером молдовской команды «Шериф» из Тирасполя.

56-летний тренер в последнем сезоне руководил словенской командой «Целе», с которой занял второе место в чемпионате Словении. Его команду обогнала лишь «Олимпия» Любляна.

До того в своей тренерской карьере Пилипчук работал в командах: Заря Луганск (ассистент), шинник ярославль, Дачия Кишинев, балтика калининград (ассистент), динамо москва (ассистент), Олимпик Донецк, Спартак Юрмала, сборная Таджикистана (ассистент, главный U-21), спартак москва (ассистент), ахмат грозный (ассистент), динамо минск, спартак-2 москва, олимп долгопрудный.

Сейчас за «Шериф» выступает украинский голкипер Максим Коваль.

На днях руководство «Шерифа» уволило с поста главного тренера 58-летнего итальянского специалиста Роберто Бордина, который работал с командой с начала января 2023 года.

Такое решение было принято после разгромного поражения 0:6 от пражской «Славии» во 2-м туре Лиги Европы. Несколько дней временно исполнял обязанности главного тренера «Шерифа» 41-летний Виктор Михайлов из Молдовы.

До начала большой войны весной 2022 года «Шериф» из Тирасполя возглавлял украинский специалист Юрий Вернидуб, с которым молдовская команда обыграла «Шахтер» и «Реал» в Лиге чемпионов.

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Целе Роман Пилипчук Шериф Тирасполь назначение тренера отставка Максим Коваль (футболист)
Источник ФК Шериф Тирасполь
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Gargantua
если не ошибаюсь, он давно живет в Москве и имеет российское гражданство. хотя родом из Донецка
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