ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
56-летний Роман Пилипчук в последнем сезоне руководил словенским ФК «Целе»
Украинский специалист Роман Пилипчук стал новым главным тренером молдовской команды «Шериф» из Тирасполя.
56-летний тренер в последнем сезоне руководил словенской командой «Целе», с которой занял второе место в чемпионате Словении. Его команду обогнала лишь «Олимпия» Любляна.
До того в своей тренерской карьере Пилипчук работал в командах: Заря Луганск (ассистент), шинник ярославль, Дачия Кишинев, балтика калининград (ассистент), динамо москва (ассистент), Олимпик Донецк, Спартак Юрмала, сборная Таджикистана (ассистент, главный U-21), спартак москва (ассистент), ахмат грозный (ассистент), динамо минск, спартак-2 москва, олимп долгопрудный.
Сейчас за «Шериф» выступает украинский голкипер Максим Коваль.
На днях руководство «Шерифа» уволило с поста главного тренера 58-летнего итальянского специалиста Роберто Бордина, который работал с командой с начала января 2023 года.
Такое решение было принято после разгромного поражения 0:6 от пражской «Славии» во 2-м туре Лиги Европы. Несколько дней временно исполнял обязанности главного тренера «Шерифа» 41-летний Виктор Михайлов из Молдовы.
До начала большой войны весной 2022 года «Шериф» из Тирасполя возглавлял украинский специалист Юрий Вернидуб, с которым молдовская команда обыграла «Шахтер» и «Реал» в Лиге чемпионов.
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