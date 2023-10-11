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ATP
11 октября 2023, 20:44 | Обновлено 11 октября 2023, 21:34
640
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Будет очень сложно, но я хочу попробовать»

Испанец – о концовке нынешнего сезона

11 октября 2023, 20:44 | Обновлено 11 октября 2023, 21:34
640
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Будет очень сложно, но я хочу попробовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подтвердил желание завершить сезон 2023 года в статусе лидера мирового рейтинга. Такое признание испанец сделал после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии Мастерс в Шанхае.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Я понимаю, что моя цель – завершить сезон первой ракеткой мира усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Я просто постараюсь выиграть следующий турнир», – признался Алькарас.

Турнир категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) состоится с 23 по 29 октября. Сейчас первую позицию в рейтинге ATP занимает серб Новак Джокович, у которого 8945 очков. У Алькараса – 8445 пунктов.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Шанхай
Источник ATP Tour
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