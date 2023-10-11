Карлос АЛЬКАРАС: «Будет очень сложно, но я хочу попробовать»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подтвердил желание завершить сезон 2023 года в статусе лидера мирового рейтинга. Такое признание испанец сделал после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии Мастерс в Шанхае.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Я понимаю, что моя цель – завершить сезон первой ракеткой мира усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Я просто постараюсь выиграть следующий турнир», – признался Алькарас.

Турнир категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) состоится с 23 по 29 октября. Сейчас первую позицию в рейтинге ATP занимает серб Новак Джокович, у которого 8945 очков. У Алькараса – 8445 пунктов.