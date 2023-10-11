Дахновский возобновит тренировки на следующей неделе

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 11 октября, футболисты ровенского «Вереса» начали подготовку к календарному поединку 11-го тура чемпионата УПЛ с «Рухом», который состоится 22 октября.

По информации нашего источника, в конце этой недели во время паузы в чемпионате УПЛ «Верес» проведет двустороннюю игру.

Пока что по индивидуальной программе готовятся Николай Гайдучик и Денис Свитюха. Максима Марусича и Андрея Близниченко еще беспокоят старые травмы, а один из ведущих игроков – Виталий Дахновский после длительного восстановления собирается начать тренировочный процесс на следующей неделе.

«Верес» занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав шесть очков.

Ранее главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко дал оценку матчу 10-го тура УПЛ против «Днепра-1», который его команда проиграла 0:2.