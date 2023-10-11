СВАТОК: «Ребята настраиваются на каждый матч как на последний»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток, приехав в сборную Украины, сразу вышел на тренировку, после которой ответил на вопросы.

– Как прошла тренировка? Как самочувствие?

– Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это не важно. Главное, что я приехал и получаю удовольствие от процесса.

– Сегодня была насыщенная тренировка: и в завершение, и тактические игровые серии. Идет уже целенаправленная работа – расскажи о ней.

– Тренерский штаб уже дает нам понять, что хочет видеть в следующем матче с Северной Македонией. Так что начинаем нарабатывать игровые схемы.

– Интересные тренировки?

– Да, очень интересные и интенсивные тренировки. Очень нравятся.

– Изнурительные? Возможно, немного тяжело после дороги?

– Сегодня немного разбегался, и завтра уже будет легче.

– Но ты не просишь послабления и отработал по полной программе…

– Я же задержался на день – должен теперь догонять.

– Какого ты мнения о сборной Северной Македонии?

– Северная Македония – очень хороший соперник. Мы это увидели и в первом поединке и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, так что у нас будет нелегкий матч.

– На таких соперников труднее настраиваться, чем на англичан?

– Ребята настраиваются на каждую игру как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть.

– Игра наша домашняя, так что можем ожидать много украинских болельщиков, домашней атмосферы?

– Да, я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков и, как всегда, будет хорошая поддержка.