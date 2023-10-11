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  4. Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 19:42 |
738
4

Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова

Евгений работает в клубе уже несколько месяцев, но без привязки к должности

11 октября 2023, 19:42 |
738
4
Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова
Instagram. Евгений Селезнев

Новым спортивным директором клуба «Днепр-1» станет 38-летний экс-футболист Евгений Селезнев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Игорь Бурбас:

«После ухода Глеба Платова из «Днепра-1» его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев.

Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности».

11 октября «Днепр-1» официально объявил об уходе Глеба Платова. Платов стал спортдиром словацкой «Дунайской Стреды».

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Игорь Бурбас Евгений Селезнев Днепр-1 спортивный директор Глеб Платов
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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WildeKater
И даже попросится на замену выходить пенальти забивать до рекорда?
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+2
pricolist
треш. подивимось, що з цього вийде
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+2
ZANREGENT1993
Всем пива!)
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+1
Remark
Мда😥
Ответить
+1
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