Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова

Новым спортивным директором клуба «Днепр-1» станет 38-летний экс-футболист Евгений Селезнев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Игорь Бурбас:

«После ухода Глеба Платова из «Днепра-1» его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев.

Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности».

11 октября «Днепр-1» официально объявил об уходе Глеба Платова. Платов стал спортдиром словацкой «Дунайской Стреды».