Источник: Селезнев станет новым спортдиром Днепра-1 после отставки Платова
Евгений работает в клубе уже несколько месяцев, но без привязки к должности
Новым спортивным директором клуба «Днепр-1» станет 38-летний экс-футболист Евгений Селезнев.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Игорь Бурбас:
«После ухода Глеба Платова из «Днепра-1» его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев.
Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности».
11 октября «Днепр-1» официально объявил об уходе Глеба Платова. Платов стал спортдиром словацкой «Дунайской Стреды».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА
Мариан Худжа мог оказаться в Киеве