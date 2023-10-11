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11 октября 2023, 14:44 |
154
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приветствую решение УЕФА не допускать россиян»

Легендарный форвард – об отказе УЕФА от допуска российских сборных U-17

11 октября 2023, 14:44 |
154
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приветствую решение УЕФА не допускать россиян»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отказ УЕФА от решения о допуске сборных россии U-17 к международным соревнованиям:

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских команд по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.

Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене».

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Андрей Шевченко УЕФА дисквалификация россии
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Комментарии 1
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Rzechpospolita
Це вітання не УЕФА, а тим країнам, котрі підтримали нас і відказались грати проти кацапів! В іншому випадку продажне УЕФА би допустило цих пі***ів...
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