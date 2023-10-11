Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приветствую решение УЕФА не допускать россиян»

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отказ УЕФА от решения о допуске сборных россии U-17 к международным соревнованиям:

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских команд по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.

Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене».