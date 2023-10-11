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  4. Тен Хаг принял окончательное решение по поводу будущего Санчо в Ман Юнайтед
Англия
11 октября 2023, 12:11 |
346
0

Тен Хаг принял окончательное решение по поводу будущего Санчо в Ман Юнайтед

Джейдон должен покинуть клуб зимой

11 октября 2023, 12:11 |
346
0
Тен Хаг принял окончательное решение по поводу будущего Санчо в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять руководству клуба, что полузащитник Джейдон Санчо должен быть продан в январе, если он и дальше будет отказываться извиняться перед ним.

Источник утверждает, что «Юнайтед» готов субсидировать зарплату Санчо в размере почти 350 000 евро в неделю, чтобы договориться с другим клубом о переходе на правах аренды, причем «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», как утверждается, не согласны с оценкой Санчо в 70 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» опасается, что длительное пребывание игрока в запасе приведет к резкому снижению его трансферной стоимости, и для того, чтобы стоимость Санчо осталась на уровне, близком к нынешнему, ему необходимо регулярно выступать в одной из ведущих европейских лиг.

Санчо не играет за «Юнайтед» с августа, после того как он вступил в публичный конфликт с нидерландским менеджером. Сообщалось, что Тен Хаг ожидает извинений от 23-летнего игрока, прежде чем вернуть его в состав первой команды.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо трансферы АПЛ
Источник The Mirror
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