Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд
Вингер «Манчестер Юнайтед» надеется на бывший клуб
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо хочет вернуться в свой бывший клуб – дортмундскую «Боруссию», сообщает издание 90min.
23-летний игрок очень надеется на переход уже в январе, ведь он еще отстранен от команды. Джейдона Санчо просят извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом за критику в СМИ, но англичанину надоело быть «козлом отпущения».
Джейдон Санчо покинул «Боруссию» в 2021 году, когда «Юнайтед» приобрел его за 85 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории английского клуба, но в итоге у нападающего всего 12 голов и 6 голевых передач в 82 матчах в футболке «красных дьяволов».
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