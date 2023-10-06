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Англия
06 октября 2023, 12:32 | Обновлено 06 октября 2023, 12:33
291
0

Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд

Вингер «Манчестер Юнайтед» надеется на бывший клуб

06 октября 2023, 12:32 | Обновлено 06 октября 2023, 12:33
291
0
Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо хочет вернуться в свой бывший клуб – дортмундскую «Боруссию», сообщает издание 90min.

23-летний игрок очень надеется на переход уже в январе, ведь он еще отстранен от команды. Джейдона Санчо просят извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом за критику в СМИ, но англичанину надоело быть «козлом отпущения».

Джейдон Санчо покинул «Боруссию» в 2021 году, когда «Юнайтед» приобрел его за 85 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории английского клуба, но в итоге у нападающего всего 12 голов и 6 голевых передач в 82 матчах в футболке «красных дьяволов».

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы Джейдон Санчо трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник 90min
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