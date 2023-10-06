Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо хочет вернуться в свой бывший клуб – дортмундскую «Боруссию», сообщает издание 90min.

23-летний игрок очень надеется на переход уже в январе, ведь он еще отстранен от команды. Джейдона Санчо просят извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом за критику в СМИ, но англичанину надоело быть «козлом отпущения».

Джейдон Санчо покинул «Боруссию» в 2021 году, когда «Юнайтед» приобрел его за 85 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории английского клуба, но в итоге у нападающего всего 12 голов и 6 голевых передач в 82 матчах в футболке «красных дьяволов».