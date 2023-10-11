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Англия
11 октября 2023, 09:05 | Обновлено 11 октября 2023, 09:10
498
2

ГВАРДИОЛА: «Много игроков хорошо тренируются, а потом обсираются»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о подготовке к матчам

11 октября 2023, 09:05 | Обновлено 11 октября 2023, 09:10
498
2
ГВАРДИОЛА: «Много игроков хорошо тренируются, а потом обсираются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о важности тренировок.

«Я всегда говорю: мы тренируемся, чтобы хорошо подготовиться к игре. Я видел очень много игроков, которые хорошо тренируются, а потом обсираются. Мы хорошо питаемся, хорошо работаем, а потом наступает момент матч.

Хочешь танцевать до четырех часов со своей девушкой? Это нормально. Но ты должен приехать на утреннюю тренировку. Разве талантливые футболисты не тренируются? Нет, это так не работает», – сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола сравнил два поражения подряд его подопечных в АПЛ с победой «Арсенала» над «горожанами» после затяжной серии неудач.

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Жузеп Гвардиола тренировка
Источник Calciomercato
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Комментарии 2
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Умник
Мне кажется Пеп наелся футбола.
Ему нужна Пауза Зидана.
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maxno
Якщо гвардіола бере собі в команду тіх кто обсираеться це его проблема . 
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