Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Два поражения Ман Сити кряду – не новость»
Англия
09 октября 2023, 22:30 | Обновлено 09 октября 2023, 22:37
346
0

ГВАРДИОЛА: «Два поражения Ман Сити кряду – не новость»

Наставник «горожан» Манчестера – о последних результатах команды

09 октября 2023, 22:30 | Обновлено 09 октября 2023, 22:37
346
0
ГВАРДИОЛА: «Два поражения Ман Сити кряду – не новость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сравнил два поражения подряд его подопечных в АПЛ с победой «Арсенала» над «горожанами» после затяжной серии неудач.

Как известно, «Ман Сити» в двух последних турах АПЛ уступили «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1).

«Два поражения кряду? Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – заявил Гвардиола.

Ранее Жузеп Гвардиола признался, что в «Сити» знают, что делать, чтобы вернуться к победам.

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «У Манчестер Сити похмелье после требла»
Англия потеряла ключевого игрока на октябрьские матчи
Микель АРТЕТА: «Мартинелли приложил усилия, чтобы быть в игре»
Жузеп Гвардиола Арсенал - Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Футбол | 09 октября 2023, 22:56 0
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию

Легендарный Робби Кин покинул Тель-Авив вместе со своим ассистентом

Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Футбол | 09 октября 2023, 17:28 47
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа

Клуб оштрафовал игроков

Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Волейбол | 09.10.2023, 00:14
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Гандбол. Четыре победы Мотора и серия пенальти во 2-м туре Суперлиги
Другие виды | 09.10.2023, 18:50
Гандбол. Четыре победы Мотора и серия пенальти во 2-м туре Суперлиги
Гандбол. Четыре победы Мотора и серия пенальти во 2-м туре Суперлиги
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Футбол | 09.10.2023, 10:49
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
08.10.2023, 04:06
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 197
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем