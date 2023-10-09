Англия09 октября 2023, 22:30 | Обновлено 09 октября 2023, 22:37
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ГВАРДИОЛА: «Два поражения Ман Сити кряду – не новость»
Наставник «горожан» Манчестера – о последних результатах команды
09 октября 2023, 22:30 | Обновлено 09 октября 2023, 22:37
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сравнил два поражения подряд его подопечных в АПЛ с победой «Арсенала» над «горожанами» после затяжной серии неудач.
Как известно, «Ман Сити» в двух последних турах АПЛ уступили «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1).
«Два поражения кряду? Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – заявил Гвардиола.
Ранее Жузеп Гвардиола признался, что в «Сити» знают, что делать, чтобы вернуться к победам.
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