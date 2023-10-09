ГВАРДИОЛА: «Два поражения Ман Сити кряду – не новость»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сравнил два поражения подряд его подопечных в АПЛ с победой «Арсенала» над «горожанами» после затяжной серии неудач.

Как известно, «Ман Сити» в двух последних турах АПЛ уступили «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1).

«Два поражения кряду? Это не новость. То, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» впервые после 12 поражений кряду, – вот это новость», – заявил Гвардиола.

Ранее Жузеп Гвардиола признался, что в «Сити» знают, что делать, чтобы вернуться к победам.