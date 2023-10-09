Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уверен, что команда вскоре вернется на победный путь после поражений от «Вулверхэмптона» и «Арсенала».

Тренер отметил, что будет тяжело выиграть четвертый кряду титул АПЛ.

«Ни одна команда еще не выигрывала четыре титула АПЛ подряд. Поражения случаются, сейчас только октябрь. Иногда хорошо немного отставать, мы не первый раз оказываемся позади конкурентов. В прошлом сезоне мы отставали от «Арсенала» намного больше».

«У нас подряд поражения от «Вулверхэмптона» и «Арсенала». Мы знаем, что нужно делать, чтобы вернуться к победам», – сказал Гвардиола.

Команда отстает от лидеров на два очка.