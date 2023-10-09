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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Англия
09 октября 2023, 09:45 | Обновлено 09 октября 2023, 10:08
621
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»

Тренер спокойно отнесся к поражению

09 октября 2023, 09:45 | Обновлено 09 октября 2023, 10:08
621
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уверен, что команда вскоре вернется на победный путь после поражений от «Вулверхэмптона» и «Арсенала».

Тренер отметил, что будет тяжело выиграть четвертый кряду титул АПЛ.

«Ни одна команда еще не выигрывала четыре титула АПЛ подряд. Поражения случаются, сейчас только октябрь. Иногда хорошо немного отставать, мы не первый раз оказываемся позади конкурентов. В прошлом сезоне мы отставали от «Арсенала» намного больше».

«У нас подряд поражения от «Вулверхэмптона» и «Арсенала». Мы знаем, что нужно делать, чтобы вернуться к победам», – сказал Гвардиола.

Команда отстает от лидеров на два очка.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник ESPN
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Комментарии 1
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Алекс 19
На цьому етапі поразка не вирішальна .Після нового року розпочнеться битва за чемпіоество .В попередньому році Арсенал лідирував 10 12 очок але здувся після перерви 
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