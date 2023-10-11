Алан ШИРЕР: «Чемпионство разыграют Арсенал и Манчестер Сити»

Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделится мыслями о шансах «Ливерпуля» на чемпионский титул.

«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге чемпиона определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал Алан Ширер.

Отметим, что после 8 туров по 20 очков имеют «Тоттенхэм» и «Арсенал», у «Манчестер Сити» – 18, у «Ливерпуля» – 17.

Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что у «Манчестер Сити» похмелье после требла.