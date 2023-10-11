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  4. Алан ШИРЕР: «Чемпионство разыграют Арсенал и Манчестер Сити»
Англия
11 октября 2023, 07:58 |
89
0

Алан ШИРЕР: «Чемпионство разыграют Арсенал и Манчестер Сити»

Известный в прошлом футболист не уверен в защитной линии «Ливерпуля»

11 октября 2023, 07:58 |
89
0
Алан ШИРЕР: «Чемпионство разыграют Арсенал и Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделится мыслями о шансах «Ливерпуля» на чемпионский титул.

«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге чемпиона определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал Алан Ширер.

Отметим, что после 8 туров по 20 очков имеют «Тоттенхэм» и «Арсенал», у «Манчестер Сити» – 18, у «Ливерпуля» – 17.

Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что у «Манчестер Сити» похмелье после требла.

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Алан Ширер Арсенал Лондон Манчестер Сити Тоттенхэм Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник DaveOCKOP
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