Алан ШИРЕР: «Чемпионство разыграют Арсенал и Манчестер Сити»
Известный в прошлом футболист не уверен в защитной линии «Ливерпуля»
Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделится мыслями о шансах «Ливерпуля» на чемпионский титул.
«У меня не вызывает уверенности игра «Ливерпуля» в обороне. Я не меняю свое мнение, поэтому считаю, что это снова будет гонка двух клубов – «Арсенала» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» может находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге чемпиона определят «Арсенал» и «Манчестер Сити», – сказал Алан Ширер.
Отметим, что после 8 туров по 20 очков имеют «Тоттенхэм» и «Арсенал», у «Манчестер Сити» – 18, у «Ливерпуля» – 17.
Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что у «Манчестер Сити» похмелье после требла.
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