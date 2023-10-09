Гари НЕВИЛЛ: «У Манчестер Сити похмелье после требла»

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает «Арсенал» фаворитом в борьбе за чемпионский титул в АПЛ:

«Причина, из-за которой я предсказываю, что «Арсенал» выиграет титул, заключается в том, что они были близки к этому в прошлом сезоне. Думаю, что они будут снова близки к этому в нынешнем сезоне. Также я считаю, что у «Сити» небольшое похмелье после требла».

Напомним, вчера «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Это второе подряд поряажение команды Жузепа Гвардиолы в АПЛ.