Ваншельбойм в уик-энд остановился за шаг и за два до титула в Болгарии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 402) в уик-энд не сумел завоевать титул на грунтовом 25-тысячника ITF в Пазарджике (Болгария).

В одиночном разряде в 1/2 финала украинец, сеяный под 6-м номером, в двух сетах проиграл Мартину Крумиху из Чехии (ATP 617), который затем стал победителем турнира, победив в решающем матче 1-го сеяного Николаса Давида Йонела из Румыни в трех сетах – 4:6, 6:0, 6:4.

В парном раунде напарником Ваншельбойма был Матей Додиг из Хорватии (ATP 543), которого Эрик обыграв в четвертьфинале одиночки (7:5, 6:2). В дуэте они дошли до финала, где разгромно проиграли паре из Болгарии – 2:6, 1:6.

ITF M25. Пазарджик (Болгария)

Одиночный разряд, 1/2 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина) [6] – Мартин Крумих (Чехия) – 4:6, 4:6

Парный разряд, финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) / Матей Додиг (Хорватия) [4] – Габриэль Донев / Симон Антони Иванов (Болгария) – 2:6, 1:6