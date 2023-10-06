Ваншельбойм пробился в полуфинал 25-тысячника ITF в Болгарии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№402 ATP) пробился в полуфинал грунтового 25-тысячника ITF в Пазарджике (Болгария).

В матче 1/4 финала шестой сеяный украинец в двух сетах переиграл Матея Додига из Хорватии (№543 ATP).

Пазарджик. 1/4 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Матей Додиг (Хорватия) – 7:5, 6:2

В следующем раунде Ваншельбойм сразится против Мартина Крумиха (№617 ATP) или Клемана Табюра (№265 ATP).