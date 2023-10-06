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  4. Ваншельбойм пробился в полуфинал 25-тысячника ITF в Болгарии
ITF
06 октября 2023, 12:11 |
82
0

Ваншельбойм пробился в полуфинал 25-тысячника ITF в Болгарии

Эрик оказался сильнее соперника из Хорватии

06 октября 2023, 12:11 |
82
0
Ваншельбойм пробился в полуфинал 25-тысячника ITF в Болгарии
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№402 ATP) пробился в полуфинал грунтового 25-тысячника ITF в Пазарджике (Болгария).

В матче 1/4 финала шестой сеяный украинец в двух сетах переиграл Матея Додига из Хорватии (№543 ATP).

Пазарджик. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Матей Додиг (Хорватия) – 7:5, 6:2

В следующем раунде Ваншельбойм сразится против Мартина Крумиха (№617 ATP) или Клемана Табюра (№265 ATP).

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Эрик Ваншельбойм
Источник Sport.ua
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