Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов
11 октября 2023, 06:45 | Обновлено 11 октября 2023, 06:58
203
0

Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 15:30 видеоотрансляцию матча женской Лиги чемпионов

11 октября 2023, 06:45 | Обновлено 11 октября 2023, 06:58
203
0
Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

11 октября в 15:30 пройдет матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между командами «Рома» Рим и «Ворскла» Полтава.

Полтавская «Ворскла», действующий чемпион Украины и обладатель Кубка Украины, ведет борьбу за попадание в групповой этап самого престижного клубного евротурнира. Подопечным Натальи Зинченко достался сильный соперник.

Римская «Рома» выиграла чемпионский титул в Италии, а также в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила испанской «Барселоне».

Оба матча пройдут в Риме на Stadio Tre Fontane. Первая игра, 11 октября, будет формально выездной для «Ворсклы», а ответный матч пройдет через неделю – 18 октября. Обе встречи начнутся в 15:30 по киевскому времени.

Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч можно просмотреть на телеканале XSPORT и на YouTube.

Лига чемпионов среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 10–11 октября

По теме:
Женская Лига чемпионов. Париж и Вольфсбург устроили боевой триллер
Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда
Жозе МОУРИНЬО: «Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ»
Лига чемпионов по футболу среди женщин Рома Рим Ворскла Полтава смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»
Футбол | 11 октября 2023, 01:59 1
Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»
Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»

Артем Нижник поддержал нарушителей комендантского часа из «Динамо» U-19

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Бокс | 10.10.2023, 10:50
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10.10.2023, 10:35
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Футбол | 10.10.2023, 23:43
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
09.10.2023, 22:52 1
Футбол
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 29
Футбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
09.10.2023, 19:15 4
Футзал
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
10.10.2023, 20:16 38
Футбол
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
10.10.2023, 07:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем