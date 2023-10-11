11 октября в 15:30 пройдет матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между командами «Рома» Рим и «Ворскла» Полтава.

Полтавская «Ворскла», действующий чемпион Украины и обладатель Кубка Украины, ведет борьбу за попадание в групповой этап самого престижного клубного евротурнира. Подопечным Натальи Зинченко достался сильный соперник.

Римская «Рома» выиграла чемпионский титул в Италии, а также в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила испанской «Барселоне».

Оба матча пройдут в Риме на Stadio Tre Fontane. Первая игра, 11 октября, будет формально выездной для «Ворсклы», а ответный матч пройдет через неделю – 18 октября. Обе встречи начнутся в 15:30 по киевскому времени.

Рома – Ворскла. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч можно просмотреть на телеканале XSPORT и на YouTube.

Лига чемпионов среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 10–11 октября