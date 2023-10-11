Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»

Клуб «Горняк-Спорт» оштрафовал футболиста Артема Нижника, который написал комментарий «угомонитесь, журналисты» под новостью о нарушении комендантского часа тремя игроками «Динамо» U-19 (караоке-бар посетили Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич).

Клуб «Горняк-Спорт» принес извинения за комментарий своего игрока:

Футбольный клуб «Горняк-Спорт» осуждает действия своего игрока Артема Нижника, который оскорбительным комментарием в сторону представителей СМИ отреагировал на сообщение о нарушении комендантского часа игроками киевского «Динамо» U-19. Клубом на игрока уже наложен денежный штраф.

Также мы не согласны и высказали строгое предупреждение игрокам «Горняка-Спорт», которые поставили лайки под этим сообщением – Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Радион Посевкин, Даниил Веклич, Никита Жуков и Богдан Гора.

ФК «Горняк-Спорт» приносит извинения за комментарий своего игрока в адрес представителей СМИ, которые выявили нарушение комендантского часа футболистами киевского «Динамо» U-19, ведь граждане Украины должны соблюдать комендантский час и не нарушать его во время полномасштабного вторжения рф в Украину.