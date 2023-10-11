Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 01:59 | Обновлено 11 октября 2023, 02:22
107
1

Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»

Артем Нижник поддержал нарушителей комендантского часа из «Динамо» U-19

11 октября 2023, 01:59 | Обновлено 11 октября 2023, 02:22
107
1
Горняк-Спорт оштрафовал футболиста за слова «угомонитесь, журналюги»
ФК Горняк-Спорт

Клуб «Горняк-Спорт» оштрафовал футболиста Артема Нижника, который написал комментарий «угомонитесь, журналисты» под новостью о нарушении комендантского часа тремя игроками «Динамо» U-19 (караоке-бар посетили Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич).

Клуб «Горняк-Спорт» принес извинения за комментарий своего игрока:

Футбольный клуб «Горняк-Спорт» осуждает действия своего игрока Артема Нижника, который оскорбительным комментарием в сторону представителей СМИ отреагировал на сообщение о нарушении комендантского часа игроками киевского «Динамо» U-19. Клубом на игрока уже наложен денежный штраф.

Также мы не согласны и высказали строгое предупреждение игрокам «Горняка-Спорт», которые поставили лайки под этим сообщением – Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Радион Посевкин, Даниил Веклич, Никита Жуков и Богдан Гора.

ФК «Горняк-Спорт» приносит извинения за комментарий своего игрока в адрес представителей СМИ, которые выявили нарушение комендантского часа футболистами киевского «Динамо» U-19, ведь граждане Украины должны соблюдать комендантский час и не нарушать его во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

По теме:
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Он хотел поставить «смех». Демиденко из клуба ЮКСА принес свои извинения
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Динамо Киев Горняк-Спорт скандал Динамо Киев U-19 Дмитрий Кремчанин Кирилл Осипенко Владислав Герич
Источник ФК Горняк-Спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10 октября 2023, 06:20 2
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо

Главные новости на Sport.ua за 9 октября

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Футбол | 10.10.2023, 20:05
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Баскетбол | 10.10.2023, 22:01
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
Футбол | 11.10.2023, 00:59
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ManUtd
Коли хотів вгамувати журналістів, а натомість, клуб загнав тебе у будку
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
09.10.2023, 19:15 3
Футзал
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
09.10.2023, 15:54
Волейбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 53
Футбол
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 32
Футбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
09.10.2023, 22:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем