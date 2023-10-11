Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского:

«Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят, и с ним все будет хорошо.

Динамо очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент Динамо всегда спрашивает его, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.

Артем сделал в Instagram репост моей записи, где передаем огненное приветствие оркам. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает».