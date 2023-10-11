Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 01:41 | Обновлено 11 октября 2023, 01:53
86
0

Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»

Артем проходит реабилитацию в больнице

11 октября 2023, 01:41 | Обновлено 11 октября 2023, 01:53
86
0
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Instagram. Артем Милевский (слева)

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского:

«Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят, и с ним все будет хорошо.

Динамо очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент Динамо всегда спрашивает его, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.

Артем сделал в Instagram репост моей записи, где передаем огненное приветствие оркам. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает».

По теме:
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
Он хотел поставить «смех». Демиденко из клуба ЮКСА принес свои извинения
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Динамо Киев Игорь Суркис Александр Алиев Артем Милевский больница
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Бокс | 10 октября 2023, 10:50 9
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона

Бывший чемпион уверен, что Энтони Джошуа легко бы победил Железного Майка

Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10 октября 2023, 10:35 32
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии

Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора…

MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Футбол | 10.10.2023, 22:20
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Футбол | 10.10.2023, 20:05
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Футбол | 11.10.2023, 00:46
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
10.10.2023, 21:37 9
Футбол
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 29
Футбол
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
09.10.2023, 23:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем