Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Артем проходит реабилитацию в больнице
Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского:
«Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят, и с ним все будет хорошо.
Динамо очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент Динамо всегда спрашивает его, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.
Артем сделал в Instagram репост моей записи, где передаем огненное приветствие оркам. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает».
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