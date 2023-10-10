«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского

Экс-игрок «Динамо Киев» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии бывшего одноклубника Артема Милевского. Недавно друзья Милевского сумели поместить его в больницу.

«Только что был у кента, он поправляется, все с ним хорошо. Уже в реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Так что спасибо «Динамо» и Игорю Суркису».

«Скоро кент поправится и все с ним будет хорошо. Он – красавчик», – сказал Алиев в Instagram.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Милевский не сумел найти себя. Ситуацию усугубило российское вторжение, которое Артем принимает близко к сердцу.