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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 16:28 | Обновлено 10 октября 2023, 16:37
769
0

«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского

Больницу оплатил президент Динамо Игорь Суркис

10 октября 2023, 16:28 | Обновлено 10 октября 2023, 16:37
769
0
«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского
ФК Минай. Артем Милевский

Экс-игрок «Динамо Киев» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии бывшего одноклубника Артема Милевского. Недавно друзья Милевского сумели поместить его в больницу.

«Только что был у кента, он поправляется, все с ним хорошо. Уже в реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Так что спасибо «Динамо» и Игорю Суркису».

«Скоро кент поправится и все с ним будет хорошо. Он – красавчик», – сказал Алиев в Instagram.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Милевский не сумел найти себя. Ситуацию усугубило российское вторжение, которое Артем принимает близко к сердцу.

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Игорь Суркис Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев
Источник Instagram
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