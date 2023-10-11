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Чемпионат Европы
11 октября 2023, 00:59 | Обновлено 11 октября 2023, 01:20
50
0

ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам

Национальная сборная Украины продолжает сбор в Праге, столице Чехии

11 октября 2023, 00:59 | Обновлено 11 октября 2023, 01:20
50
0
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
УАФ. Сергей Ребров

Национальная сборная Украины продолжает сбор в Праге, столице Чехии. В расположение сборной прибыли все 26 вызванных исполнителей. Последними приехали защитник Александр Сваток и голкипер Дмитрий Ризнык.

Перед обедом главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел первое на сборе теоретическое занятие для всей команды. А вечером на поле стадиона Страговски в Праге занимались все 26 сборников.

Защитник Денис Попов на этот раз сменил место выполнения индивидуальных восстановительных упражнений из тренажерного зала на открытое пространство – выполнил пробежку вокруг периметра поля, после чего работал под наблюдением реабилитолога у газона.

Сине-желтые провели разминку и выполнили игровые упражнения в завершение атаки. После этого началась основная часть занятия, которая была насыщена игровыми сериями с разными тактическими задачами.

Работа на поле проходила в интенсивном ключе – сборная Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к матчу с Северной Македонией, который состоится 14 октября.

ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам

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фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка Прага Александр Сваток Евро-2024 Денис Попов фотогалерея Дмитрий Ризнык
Источник Украинская ассоциация футбола
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