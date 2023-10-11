Товарищеские матчи
Другие новости11 октября 2023, 02:41 | Обновлено 11 октября 2023, 03:05
19
0
Сборная Китая выиграла товарищеский матч у команды Вьетнама
Голы во втором тайме забили Ван Цюмин и Ву Лей
11 октября 2023, 02:41 | Обновлено 11 октября 2023, 03:05
19
0
Сборная Китая выиграла товарищеский матч у команды Вьетнама со счетом 2:0.
Голы во втором тайме забили Ван Цюмин и Ву Лей.
Товарищеский матч, 10 октября
Китай – Вьетнам – 2:0
Голы: Ван Цюмин, 56, Ву Лей, 90+8
Видеообзор матча
🔶 INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH (10/10)— ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) October 10, 2023
FT: China 🇨🇳 2️⃣ - 0️⃣ 🇻🇳 Vietnam#VFF pic.twitter.com/b2t0dmdo1f
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Китай.
89’
Nguyen Tien Linh (Вьетнам) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Qiuming Wang (Китай).
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