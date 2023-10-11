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10.10.2023 14:35 – FT 2 : 0
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11 октября 2023, 02:41 | Обновлено 11 октября 2023, 03:05
19
0

Сборная Китая выиграла товарищеский матч у команды Вьетнама

Голы во втором тайме забили Ван Цюмин и Ву Лей

11 октября 2023, 02:41 | Обновлено 11 октября 2023, 03:05
19
0
Сборная Китая выиграла товарищеский матч у команды Вьетнама
ASEAN

Сборная Китая выиграла товарищеский матч у команды Вьетнама со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Ван Цюмин и Ву Лей.

Товарищеский матч, 10 октября

Китай – Вьетнам – 2:0

Голы: Ван Цюмин, 56, Ву Лей, 90+8

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Китай.
89’
Nguyen Tien Linh (Вьетнам) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Qiuming Wang (Китай).
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Источник Sport.ua
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