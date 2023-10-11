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  4. АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
Украина
11 октября 2023, 00:29 | Обновлено 11 октября 2023, 01:31
297
0

АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»

Экс-футболист «Динамо» недавно посетил фронтовые города

11 октября 2023, 00:29 | Обновлено 11 октября 2023, 01:31
297
0
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
Профутбол. Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев недавно посетил фронтовые города и рассказал, какая там ситуация:

«Я недавно вернулся с фронта. В Изюме более или менее спокойно, но я был не только там. Также я ездил в Лиман и Северск – там очень громко. Можно сказать, что ситуация не из лучших.

Я езжу туда как военнослужащий, а не волонтер, и пытаюсь навестить всех ребят, если есть такая возможность.

Выходит ли выдавливать оккупантов с позиций? На то мы и украинцы! Мы обязательно выдавим русскую нечисть из нашей земли. Но до конца войны еще долго, поэтому не нужно расслабляться».

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Александр Алиев российско-украинская война Лиман Изюм Бахмут
Источник Спорт-Экспресс Украина
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