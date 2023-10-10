Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»
Бывший защитник «дьяволов» спрогнозировал результат команды в чемпионате
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а сегодня эксперт Sky Sports Гарри Невилл спрогнозировал результат команды в чемпионате Англии.
«Не думаю, что «Юнайтед» закончит сезон АПЛ в пятерке лидеров. Команда очень далека от этого, к тому же основной вратарь Онана явно еще не адаптировался к английскому футболу и это действительно создает серьезную проблему. Но в прошлом сезоне «МЮ» доказал, что я ошибался, увидим, как будет сейчас», – сказал Невилл.
После восьми сыгранных туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками в активе. В последнем матче «дьяволы» устроили эффективный камбэк против «Брентфорда».
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