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  4. Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»
Англия
10 октября 2023, 22:08 |
170
0

Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»

Бывший защитник «дьяволов» спрогнозировал результат команды в чемпионате

10 октября 2023, 22:08 |
170
0
Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а сегодня эксперт Sky Sports Гарри Невилл спрогнозировал результат команды в чемпионате Англии.

«Не думаю, что «Юнайтед» закончит сезон АПЛ в пятерке лидеров. Команда очень далека от этого, к тому же основной вратарь Онана явно еще не адаптировался к английскому футболу и это действительно создает серьезную проблему. Но в прошлом сезоне «МЮ» доказал, что я ошибался, увидим, как будет сейчас», – сказал Невилл.

После восьми сыгранных туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками в активе. В последнем матче «дьяволы» устроили эффективный камбэк против «Брентфорда».

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андре Онана
Источник Sky Sports
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