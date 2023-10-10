Испания10 октября 2023, 21:09 | Обновлено 10 октября 2023, 21:28
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Молодой талант Реала восстановился после травмы
Арда Гюлер в скором времени может дебютировать за мадридцев
10 октября 2023, 21:09 | Обновлено 10 октября 2023, 21:28
192
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18-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер восстановился от травмы левого бедра, из-за которой пропустил начало сезона.
Молодой талант уже приступил к индивидуальным тренировкам и скоро будет допущен в общую группу «сливочных».
В прошлом сезоне перспективный игрок забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах, а уже в июле было официально объявлено об отъезде бывшего игрока «Фенербахче» в Мадрид.
Ранее футболист сообщал, что не желает играть в арендах и хочет проявить себя именно в мадридском клубе.
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