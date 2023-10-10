Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мы всем доказываем, что присутствие рф недопустимо»

Исполнительный комитет УЕФА снял с рассмотрения вопрос о допуске российских сборных U-17 к соревнованиям, проходящим под эгидой организации. Таким образом, была услышана позиция, с которой Украинская ассоциация футбола обращалась в УЕФА и все национальные ассоциации. Футбол рф остается в изоляции.

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко заявил:

«Мы были очень озабочены ситуацией и в своем письме отметили, что это недопустимо. Я также вхожу в Комитет национальных сборных УЕФА и не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами или даже находиться с ними в одном помещении.

На последнем конгрессе, проходившем в Португалии, я видел отношение почти всех участников к российской делегации. Не было никаких поздравлений – они были словно отделены от всего футбольного мира.

На международной арене мы будем всем доказывать, что присутствие россиян недопустимо. Для того чтобы пробиться в мир, они используют весь свой арсенал. Мы понимаем, что футбол – это игра миллионов, первая в мире, и для них это очень важно.

Но подчеркиваю еще раз – наша позиция останется такой, которую мы держим с первых дней войны. Надеюсь, все помнят и карту Украины, и логотип «Слава Украине!» на футболках сборной. Мы всегда будем доказывать свою правоту и бороться за то, чтобы россия отошла от футбола как можно дальше».

Сразу после того, как Исполком УЕФА 26 сентября обратился в администрацию УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить российские команды U-17 (как девушек, так и юношей), даже если жеребьевка уже состоялась, УАФ оперативно выступила с заявлением, в которой осудила такую инициативу и заявила, что будет бойкотировать соревнования, в которых примут участие представители страны-агрессора. Также УАФ обратилась ко всем национальным ассоциациям-членам УЕФА с просьбой поддержать бойкот российских команд на международной арене.