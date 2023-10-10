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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минай не добрал 5-6 очков»
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 19:45 | Обновлено 10 октября 2023, 19:49
65
0

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минай не добрал 5-6 очков»

Игрок «Миная» – о выступлении команды в текущем сезоне

10 октября 2023, 19:45 | Обновлено 10 октября 2023, 19:49
65
0
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минай не добрал 5-6 очков»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» 12 октября начнут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ – с «Черноморцем». Во время октябрьской паузы проведение спарринга не запланировано.

В беседе с корреспондентом Sport.ua защитник закарпатцев Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями о выступлении команды на старте сезона:

– Убежден, что мы занимаем не свое место. Ведь практически во всех десяти сыгранных матчах не уступали соперникам, более того, как по мне, то 5-6 очков не добрали.

– И кто в этом виноват?
– Конечно, можно сетовать на ошибки арбитров, как это было в поединках с «Металлистом 1925» и «Оболонью», но в неудачах «Миная» есть и наша вина. Прежде всего, беспокоят проблемы с завершением атак. Ведь как бы ты надежно не защищался все равно без забитых мячей в лучшем случае можешь рассчитывать на ничью. Поэтому вывод напрашивается один: надо улучшать реализацию.

– Кстати, перед началом сезона хватало экспертов, которые утверждали, что «Минай» – среди претендентов на вылет.
– Повторяю, по игре мы не заслуживаем быть среди аутсайдеров. Возможно, где-то не везло, за исключением последнего матча – с «Рухом», где под занавес нашим союзником дважды становился каркас ворот. Если откровенно, то ребята сами не понимают почему так тяжело дается каждое очко. Однако паники нет, все мы верим, что уже в ближайших турах покинем зону вылета.

– Тогда последний вопрос: как дела у Назария Воробчака, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы?
– Он уже занимается беговой подготовкой. Возможно еще успеет помочь «Минаю» в последних матчах перед зимним перерывом.

Пока что «Минай» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 4 очка.

Ранее голкипер «Миная» Александр Банудра поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против «Руха».

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Минай инсайд Дмитрий Немчанинов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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