Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минай не добрал 5-6 очков»

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» 12 октября начнут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ – с «Черноморцем». Во время октябрьской паузы проведение спарринга не запланировано.

В беседе с корреспондентом Sport.ua защитник закарпатцев Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями о выступлении команды на старте сезона:

– Убежден, что мы занимаем не свое место. Ведь практически во всех десяти сыгранных матчах не уступали соперникам, более того, как по мне, то 5-6 очков не добрали.

– И кто в этом виноват?

– Конечно, можно сетовать на ошибки арбитров, как это было в поединках с «Металлистом 1925» и «Оболонью», но в неудачах «Миная» есть и наша вина. Прежде всего, беспокоят проблемы с завершением атак. Ведь как бы ты надежно не защищался все равно без забитых мячей в лучшем случае можешь рассчитывать на ничью. Поэтому вывод напрашивается один: надо улучшать реализацию.

– Кстати, перед началом сезона хватало экспертов, которые утверждали, что «Минай» – среди претендентов на вылет.

– Повторяю, по игре мы не заслуживаем быть среди аутсайдеров. Возможно, где-то не везло, за исключением последнего матча – с «Рухом», где под занавес нашим союзником дважды становился каркас ворот. Если откровенно, то ребята сами не понимают почему так тяжело дается каждое очко. Однако паники нет, все мы верим, что уже в ближайших турах покинем зону вылета.

– Тогда последний вопрос: как дела у Назария Воробчака, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы?

– Он уже занимается беговой подготовкой. Возможно еще успеет помочь «Минаю» в последних матчах перед зимним перерывом.

Пока что «Минай» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 4 очка.

Ранее голкипер «Миная» Александр Банудра поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против «Руха».