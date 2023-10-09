Александр БАНДУРА: «Приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде»

Страж ворот «Миная» Александр Банудра поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против «Руха», который его команда свела в сухую ничью.

«Тяжелый поединок, много борьбы, длинных передач. Действовали после перерыва на контратаках, что-то получалось, что-то нет. Наверное, приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде против «Руха».

Для нас сейчас каждая игра – как последняя. Настрой боевой каждый раз. Нам нужно набирать очки, но ничьей более или менее довольны», – сказал Бандура.

«Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ с 4 очками в активе.