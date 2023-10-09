Александр БАНДУРА: «Приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде»
Голкипер «Миная» подвел итоги матча против «Руха»
Страж ворот «Миная» Александр Банудра поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против «Руха», который его команда свела в сухую ничью.
«Тяжелый поединок, много борьбы, длинных передач. Действовали после перерыва на контратаках, что-то получалось, что-то нет. Наверное, приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде против «Руха».
Для нас сейчас каждая игра – как последняя. Настрой боевой каждый раз. Нам нужно набирать очки, но ничьей более или менее довольны», – сказал Бандура.
«Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ с 4 очками в активе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Путевки на Олимпиаду в Париж завоевали сборные Германии, США, Японии, Польши и Канады
«Фиалки» с 17 очками поднялись в топ-4 чемпионата Италии