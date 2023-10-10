«Вы идиоты». Президент Наполи – о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подверг критике идею проведения розыгрыша Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

«Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.

Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты.

Давайте проведем [Суперкубок] на «Олимпико», зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю «подумайте об этом», – заявил Де Лаурентис.

Как известно, участие в Суперкубке Италии должны принять клубы «Наполи», «Интер», «Лацио» и «Фиорентина». Матчи запланированы с 21 по 25 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что розыгрыш могут бойкотировать «Наполи» и «Фиорентина».