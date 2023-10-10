Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вы идиоты». Президент Наполи – о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии
Италия
10 октября 2023, 19:29 | Обновлено 10 октября 2023, 19:49
406
0

«Вы идиоты». Президент Наполи – о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии

Аурелио Де Лаурентис раскритиковал футбольные власти страны

10 октября 2023, 19:29 | Обновлено 10 октября 2023, 19:49
406
0
«Вы идиоты». Президент Наполи – о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подверг критике идею проведения розыгрыша Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

«Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.

Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты.

Давайте проведем [Суперкубок] на «Олимпико», зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю «подумайте об этом», – заявил Де Лаурентис.

Как известно, участие в Суперкубке Италии должны принять клубы «Наполи», «Интер», «Лацио» и «Фиорентина». Матчи запланированы с 21 по 25 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что розыгрыш могут бойкотировать «Наполи» и «Фиорентина».

По теме:
Президент Наполи: «Я приму решение по Руди Гарсии в нужное время»
Два клуба готовы бойкотировать Суперкубок Италии
Экс-тренер Челси может возглавить Наполи
Суперкубок Италии по футболу Аурелио Де Лаурентис Наполи
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 09 октября 2023, 19:35 3
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае

Карлос Алькарас в двух партиях выиграл у Дэна Эванса

Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Футбол | 10 октября 2023, 10:20 4
Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией

Матч состоится 14 октября

Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор
Футбол | 10.10.2023, 16:49
Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор
Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Футбол | 10.10.2023, 13:53
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Благоя МИЛЕВСКИ: «Нас устроит только победа над Украиной»
Футбол | 09.10.2023, 18:58
Благоя МИЛЕВСКИ: «Нас устроит только победа над Украиной»
Благоя МИЛЕВСКИ: «Нас устроит только победа над Украиной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
08.10.2023, 22:20
Футбол
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
10.10.2023, 15:05 5
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 5
Бокс
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 2
Теннис
Вот ведь, Блинд!
Вот ведь, Блинд!
09.10.2023, 13:55 1
Футбол
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
08.10.2023, 20:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем