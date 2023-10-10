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  4. Два клуба готовый бойкотировать Суперкубок Италии
Италия
10 октября 2023, 11:11 |
571
0

Два клуба готовый бойкотировать Суперкубок Италии

«Наполи» и «Фиорентина» недовольны переносом турнира на другие даты

10 октября 2023, 11:11 |
571
0
Два клуба готовый бойкотировать Суперкубок Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2024 году Суперкубок Италии должен впервые в истории пройти в расширенном формате из четырех команд. Турнир пройдет в Саудовской Аравии, которая ранее попросила перенести Суперкубок Италии с 4 – 8 января на более поздние даты.

Вчера на заседании Серии А были утверждены новые даты проведения турнира: с 21 по 25 января.

Два из четырех участников, «Наполи» и «Фиорентина», крайне недовольны переносом и грозят бойкотировать турнир. За это им грозят санкции со стороны Серии А.

Лига уже предупредила «Милан» и «Атланту» о том, что, возможно, им придется заменить «Наполи» и «Фиорентину» в качествен участников турнира. Также за Суперкубок Италии должны побороться «Интер» и «Лацио».

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Суперкубок Италии по футболу Наполи Фиорентина
Источник La Gazzetta dello Sport
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