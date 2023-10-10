Два клуба готовый бойкотировать Суперкубок Италии

В 2024 году Суперкубок Италии должен впервые в истории пройти в расширенном формате из четырех команд. Турнир пройдет в Саудовской Аравии, которая ранее попросила перенести Суперкубок Италии с 4 – 8 января на более поздние даты.

Вчера на заседании Серии А были утверждены новые даты проведения турнира: с 21 по 25 января.

Два из четырех участников, «Наполи» и «Фиорентина», крайне недовольны переносом и грозят бойкотировать турнир. За это им грозят санкции со стороны Серии А.

Лига уже предупредила «Милан» и «Атланту» о том, что, возможно, им придется заменить «Наполи» и «Фиорентину» в качествен участников турнира. Также за Суперкубок Италии должны побороться «Интер» и «Лацио».