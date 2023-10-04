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Италия
04 октября 2023, 15:09 |
167
0

Саудовская Аравия попросила перенести Суперкубок Италии

Сроки проведения турнира немного сдвигаются

04 октября 2023, 15:09 |
167
0
Саудовская Аравия попросила перенести Суперкубок Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2024 году Суперкубок Италии впервые должен пройти в новом, расширенном формате с участием чемпиона и вице-чемпиона страны, а также двух финалистов Кубка Италии. В полуфинале «Наполи» должен сыграть с «Фиорентиной», а «Интер» – с «Лацио».

Турнир должен был состояться с 4 по 8 января в Саудовской Аравии. Однако по просьбе принимающей стороны Суперкубок Италии будет немного смещен по датам, и состоится примерно на 10 дней позже, чем планировалось.

Официально новые даты турнира будут утверждены и объявлены во время собрания Серии А, которое намечено на 9 октября.

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Суперкубок Италии по футболу Саудовская Аравия Интер Милан Наполи Фиорентина Лацио
Источник Calcio e Finanza
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