Владимир БРАЖКО: «Теперь за мной еще больше будут следить»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился информацией о том, как летом этого года он мог стать игроком итальянского клуба «Торино», но переход не состоялся.

«Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что «Торино» интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны «Торино» за мной еще больше будут следить. Может, получится какой-то и лучше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет», – рассказал Бражко.

Согласно неофициальным данным, «Динамо» отказало «Торино» в переходе Бражко из-за малого размера отступных. Итальянцы якобы предлагали 4 млн евро плюс бонусы.

Ранее Владимир Бражко озвучил основную цель «Динамо» на сезон.