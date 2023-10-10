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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 19:10 | Обновлено 10 октября 2023, 19:28
550
0

Владимир БРАЖКО: «Теперь за мной еще больше будут следить»

Игрок «Динамо» – о своем трансфере, который не состоялся минувшим летом

10 октября 2023, 19:10 | Обновлено 10 октября 2023, 19:28
550
0
Владимир БРАЖКО: «Теперь за мной еще больше будут следить»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился информацией о том, как летом этого года он мог стать игроком итальянского клуба «Торино», но переход не состоялся.

«Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что «Торино» интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны «Торино» за мной еще больше будут следить. Может, получится какой-то и лучше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет», – рассказал Бражко.

Согласно неофициальным данным, «Динамо» отказало «Торино» в переходе Бражко из-за малого размера отступных. Итальянцы якобы предлагали 4 млн евро плюс бонусы.

Ранее Владимир Бражко озвучил основную цель «Динамо» на сезон.

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Торино трансферы
Источник FootballHub
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