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  4. БРАЖКО: «Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч»
Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 21:15 |
118
0

БРАЖКО: «Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч»

Украинский полузащитник озвучил основную цель команды

04 октября 2023, 21:15 |
118
0
БРАЖКО: «Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко назвал основную цель команды на чемпионат Украины.

«Мы всегда боремся за чемпионство. Много других команды также набрали форму: «Черноморец», «Полесье», «Кривбасс», «Рух». Все умеют играть в футбол, все набрали хорошую форму, потому не только «Динамо» и «Шахтер» будут конкурировать за чемпионство. Но наша команда готова ко всему.

Хочу только, чтобы «Динамо» побеждало и я буду стараться всячески ему в этом помогать. Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч и совершенствоваться как командно, так и лично», – сказал Бражко.

После шести сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 15 очков.

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Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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