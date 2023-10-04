БРАЖКО: «Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко назвал основную цель команды на чемпионат Украины.

«Мы всегда боремся за чемпионство. Много других команды также набрали форму: «Черноморец», «Полесье», «Кривбасс», «Рух». Все умеют играть в футбол, все набрали хорошую форму, потому не только «Динамо» и «Шахтер» будут конкурировать за чемпионство. Но наша команда готова ко всему.

Хочу только, чтобы «Динамо» побеждало и я буду стараться всячески ему в этом помогать. Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч и совершенствоваться как командно, так и лично», – сказал Бражко.

После шести сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 15 очков.